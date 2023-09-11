Ветеран Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориалу бойцам СВО в Салехарде

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде ветеран Великой Отечественной войны Николай Шакуров возложил цветы к мемориалу воинам спецоперации. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский.

- Николай Тимофеевич по славной традиции прочитал нам стихотворение, пожелал всем здоровья, терпения и мирного неба, - прокомментировал градоначальник.

Также вместе с ветераном парк Победы посетили сам глава окружной столицы и семьи бойцов.

Напоминаем, что памятник «Прошедшим и не вернувшимся славным воинам России» установили несколько дней назад в парке Победы. Он отражает честь и мужество защитников Родины, настоящих патриотов - тех, кто сегодня на линии соприкосновения, и тех, кто никогда не вернется домой.

Проект памятника выбирали сами жители - на портале «Живем на Севере» прошло голосование.