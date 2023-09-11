На ярмарочной площади в Ноябрьске установили камеры видеонаблюдения

Фото: администрация Ноябрьска

На ярмарочной площади в Ноябрьске установили 14 камер видеонаблюдения. Запись с них будет поступать в единую дежурно-диспетчерскую службу города и напрямую в единую систему видеонаблюдения Ямала.

Для того, чтобы запустить камеры в работу, были построены несколько метров оптических линий связи, а на площади установили необходимое телекоммуникационное оборудование, подключили интернет и настроили фокус записывающих цифровых устройств.

- Цифровые камеры помогут нам защитить новую площадку от вандалов, а также сделают пребывание покупателей на ярмарке более комфортным, в плане безопасности, - говорит директор МБУ «Центр развития предпринимательства '«БизнеСинергия» города Ноябрьск» Виктория Мякишева.

Напоминаем, что ярмарочная площадь «Южные ворота Ямала» открылась на месте бывшего рынка «Солнечный» и будет работать с мая по октябрь.