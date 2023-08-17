В Ноябрьске откроется ярмарочная площадь

Фото: Центр развития предпринимательства «БизнеСинергия»

В Ноябрьске готовятся открыть ярмарочную площадь под названием «Южные ворота Ямала». Современное и уютное место, выполненное в едином эко-стиле, начнет работу уже в конце августа на месте бывшего рынка «Солнечный», сообщили в городском Центре развития предпринимательства «БизнеСинергия».

В этом году площадь будет открыта каждый день с августа по октябрь, а в следующем - с мая по октябрь.

В торговых палатках и теплых домиках будут продавать овощи и фрукты, непродовольственные товары, а также любимые всеми шаурму, хот-доги и другие продукты сферы общепита.

Отметим, что открытие площади, это инициатива, реализуемая в рамках регионального проекта «Уютный Ямал» и городского проекта «Развитие инициатив на территории муниципалитета» (РИТМ).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске откроется магазин полезных сладостей.