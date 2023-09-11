Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале завершился ремонт подъезда к переправе со стороны Лабытнанги. Информацию об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Закончился ремонт на подъезде к КПП переправы со стороны Лабытнанги. На укладку четырех полос понадобилось 463,35 тонн асфальта, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Напоминаем, что с открытием новой дороги изменится схема подъезда к переправе. Так, на заезд к паромам будут действовать три полосы: первая и правая предназначены для грузовых машин, вторая и третья - для легковых и спецтранспорта. А четвертая - для выезда с оголовка переправы.