Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На подъезде к переправе Салехард - Лабытнанги меняют схему движения. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- На заезд к паромам будут действовать три полосы. Первая, правая, предназначена для грузовых машин, вторая и третья - для легковых и спецтранспорта. А для выезда с оголовка переправы откроется четвертая полоса, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас на четвертой полосе устанавливается шлагбаум и наносится соответствующая разметка, также подъезд оборудуют дорожными знаками.

Сделано это для снижения аварий и сокращения времени ожидания.