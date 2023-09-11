Первая на Ямале научная детская площадка открылась в Губкинском

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском открылась первая на Ямале научная детская площадка. Обустроили ее в 9-м микрорайоне, рассказали в городской администрации.

Согласно замыслу, на площадке установили игровой аттракцион «Солнечная система» с аудиогидом, большую светодиодную интерактивную панель с созвездиями, стенды с оптическими иллюзиями, шестеренками и бизибордами, гироскоп.

Кроме того, есть на площадке и обычные игровые элементы: батут, качели, песочница, механический экскаватор и многое другое.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на улицах Губкинского появились указатели, которые помогут найти сквер, храм и этнопарк.