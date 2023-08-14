На улицах Губкинского появились указатели, которые помогут найти сквер, храм и этнопарк

Фото: администрация Губкинского

На улицах Губкинского появились навигационные указатели, которые помогут добраться до популярных общественных мест и достопримечательностей. Как напомнили в городской администрации, это одна из идей, предложенная в рамках проекта «Уютный Ямал».

- Губкинцы сами предложили идею установки уличных указателей. Мы ее поддержали, потому что город растет, а так жителям и гостям будет удобнее найти нужную локацию, - сказал первый заместитель главы города Андрей Бандурко.

Расположены указатели у детской библиотеки, на Бородинском бульваре и в пятом микрорайоне.

Кстати, за пять лет в Губкинском воплотили в жизнь более 50 инициатив жителей, выдвинутых в рамках «Уютного Ямала». Только за 2023 год полностью реализовано восемь идей и продолжается реализация остальных проектов. Например, проведение смотр-конкурса по благоустройству дворов и оформление городских автобусов светодиодными лентами.