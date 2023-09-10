На голосование пришли больше 60% салехардских избирателей. Фото: администрация Салехарда

Голосование на выборах губернатора Тюменской области завершилось на всех 14 избирательных участках в Салехарде. Об этом сообщили в администрации города. За законностью следил 71 наблюдатель, они представляют кандидатов и Общественную Палату Ямала.

Наблюдатели в своих соцсетях делились ходом избирательного процесса и отметили, что нарушений и жалоб не зафиксировано. На голосование пришли больше 60% салехардских избирателей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в администрации Салехарда сообщили, что все помещения, где проходят голосования накануне обследованы специалистами.