В Салехарде открылись 14 избирательных участков, они доступны до 20:00

Фото: администрация Салехарда

Сегодня, 10 сентября, стартуют выборы губернатора Тюменской области. В Салехарде ровно в 8:00 открылись 14 избирательных участков, которые доступны до 20:00. В голосовании могут принять участие 31 тысяча салехардцев, из которых 250 сегодня проголосуют впервые.

В администрации Салехарда сообщили, что все помещения, где проходят голосования накануне обследованы специалистами. Особое внимание уделено законности выборных процедур и безопасности избирателей. Представители контролирующих структур отметили, что вопросов и замечаний нет, все условия для голосования маломобильных граждан также обеспечены.

В Салехарде надежность голосования сегодня обеспечивают 210 членов избирательных комиссий. А за безопасностью следят 80 сотрудников служб быстрого реагирования.