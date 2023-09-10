Фото: Администрация Салехарда

Накануне в Салехарде прошла акция в помощь бойцам СВО. Больше сотни изделий представили на благотворительной ярмарке салехардские мастерицы и творческие мастерские. За несколько часов продали почти все. Ручная работа бесценна, поэтому цену посетители назначали сами.

Больше 300 человек пожертвовали посильную сумму на счет «Совета семей военнослужащих». Все эти средства направят на приобретение снаряжения военнослужащим. Помогли и четвероногим друзьям, собрав 20 килограммов корма и около 50 тысяч рублей на счет приюта «Дорога домой».

Напомним, ранее мы писали о том, что глава города Марина Трескова поздравила горожан с юбилеем - 155-летием Лабытнанги.