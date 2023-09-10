Глава города Марина Трескова поздравила горожан с юбилеем - 155-летием Лабытнанги

Фото: страница Марины Тресковой в соцсети

Марина Трескова поздравила лабытнангцев с юбилеем города. Город Семи лиственниц отмечает 155-летний юбилей.

- Вот и наступил знаменательный день, Лабытнанги исполняется 155 лет, 55 лет - Харпу. Я искренне горжусь позитивным преобразованиям, с которыми наш городской округ встречает свой праздник. Благодарю вас за созидательный труд, желание вместе делать любимый городской округ краше и лучше - написала Марина Трескова в своих соцсетях.

Она подчеркнула, что будущее города зависит от его жителей и выразила уверенность в осуществлении всех планов, чтобы сделать будущее еще лучше.

- Вместе – мы сила, и у нас все получится - отметила глава.

Кроме того, она пожелала, чтобы Лабытнанги оставался месторождением счастья, благополучия, добрых перемен.