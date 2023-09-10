Глава Салехарда Алексей Титовский проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. Фото: страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский проголосовал на выборах губернатора Тюменской области. Он опубликовал в своих соцсетях информацию о том, что в Салехарде открылись все избирательные участки и призвал жителей присоединится к выборам.

- Салехард – часть большого, мощного региона России. С Тюменской областью нас объединяют крепкая дружба, продуктивное сотрудничество и реализация совместных проектов. И от того, кто возглавит область, зависит вектор нашего дальнейшего взаимодействия - написал в соцсетях Алексей Титовский.

Кроме того глава города отметил, что на участках работают волонтеры проекта «Уютный Ямал», и кроме голосования за губернатора Тюменской области каждый житель может сделать выбор в пользу объекта, который будет благоустроен в Салехарде следующем году.