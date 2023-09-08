«Это вход в Нарнию»: надымчане боятся провалиться в яму и переломать ноги

Фото: соцсети

В Надыме продолжает обостряться ситуация вокруг ремонта дорог. Только вчера горожане негодовали из-за некачественной укладки асфальта, а сегодня жители высказывают опасение по поводу ямы на одном из проездов.

- Давно смотрела на эту ямку. Ну, думаю, видно ее, нормально. Но сегодня чуть не наступила, свет так падал, и поняла, что некую опасность она все-таки представляет. Обратите, пожалуйста, внимание, - говорит одна из горожанок.

В качестве доказательств северянка опубликовала фото, на которой видна проезжая часть, а между ней и тротуаром зияет та самая яма.

Фото: соцсети

Большинство горожан поддержали землячку в ее опасении, отметив, что участок все же лучше отремонтировать, а иначе здесь рано или поздно провалится машина.

Однако нашлись и решившие пошутить. Так, местная жительница Александра написала, что провал - это вход в Нарнию.

В районной администрации сообщили, что изначально планировали отремонтировать данный участок в следующем году, но, учитывая характер повреждения, пересмотрели планы, и в ближайшее время подрядчик заделает повреждение.

- Мы бы тоже хотели благоустроить как можно больше территорий в период короткого северного лета и работаем в этом направлении. Спасибо за неравнодушное отношение к городу, - поблагодарили власти надымчан.