«Укладывали на слой песка и пыли»: надымчане обеспокоены качеством ремонта дорог в городе

Фото: администрация Надымского района

Жители Надыма переживают из-за качества ремонта дорог в городе. По словам людей, асфальт укладывают прямо на песок, пыль или в дождь, а это значит, что дороги будут не самого лучшего качества.

- Асфальт укладывать прямо на песок, пыль или в дождь. По крайней мере весь участок дороги на улице Заводская, примерно от школы №9 и до пересечения с 13-м проездом, заасфальтирован именно так. Асфальт укладывали прямо на слой песка и пыли, которую даже не удосужились подмести или сдуть компрессором. Я уже не говорю о проливке основания битумом, - возмущается один из горожан.

В комментариях к посту люди возмутились происходящим, отметив, что такое - недопустимо. А тех, кто выполняют работу подобным образом, нужно наказывать.

Однако в администрации Надымского района поспешили опровергнуть заявление автора поста, сообщив, что работы по укладке асфальто-бетонной смеси проводятся в соответствии с нормами и без нарушения технологий.

- Заказчик постоянно контролирует проведение работ, также привлекается специализированная организация по осуществлению строительного контроля, - прокомментировали в мэрии.