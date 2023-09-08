В Сеяхе построили трехэтажный дом для тундровиков

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Сеяхе построили трехэтажный дом на 38 квартир для тундровиков. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, в нем будут проживать особо нуждающиеся представители коренных малочисленных народов Севера - инвалиды, ветераны Ямала и граждане старше 60 лет.

Все квартиры сданы с чистовой отделкой. Они рассчитаны для проживания одного и двух человек - супружеской пары или гражданина с опекуном. Еще несколько квартир получат дети-сироты.

Территория у нового дома благоустроена, есть место для парковки автомобилей и детская игровая площадка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что прокуратура перепроверит в селе капремонт жилого дома.