Капремонт жилого дома в селе Сеяха перепроверит прокуратура

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-28T15:02:26+03:00

По некоторым данным за два года сваи дома прогнили

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Прокуратура Ямальского района проверит информацию о некачественном капитальном ремонте многоквартирного дома в селе Сеяха. Поводом для реагирования стала информация, появившаяся в СМИ о ненадлежащем техническом состоянии здания.

Так, например, говорилось, что в доме два года назад проводились работы по капитальному ремонту, при этом в настоящий момент деревянные сваи дома прогнили, в связи с чем не обеспечивается безопасность конструкций дома.

В результате по поручению регионального ведомства прокурор Ямальского района приступил к проведению проверки исполнения закона при содержании и обслуживании указанного многоквартирного дома, в том числе при проведении капитального ремонта.