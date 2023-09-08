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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:43

Во всех школах Пуровского района теперь есть «Точки роста»

Теперь «Точки роста» есть во всех школах Пуровского района
Марина Прохорова
Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

Теперь во всех школах Пуровского района есть «Точки роста». Как сообщили в администрации муниципалитета, 1 сентября образовательный центр открыли в школе-интернате села Халясавэй.

- В образовательном учреждении впервые реализуют программы, связанные с цифровизацией. Проектную деятельность осуществят по «3D-моделированию». К ней привлекут 60 школьников, 10 педагогов и 6 родителей, - добавили в мэрии.

Дети будут изготавливать на 3D-принтере сувенирные изделия, в том числе и патриотической направленности, и проводить лабораторные испытания по физике, химии и экологии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в пятнадцати школах Пуровского района открылись отделения «Движения Первых».