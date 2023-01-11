В 15 школах Пуровского района открылись отделения «Движения Первых»

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе сразу 15 образовательных учреждений вступили в Российское движение детей и молодежи. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, 10 января в Доме детского творчества и школах Тарко-Сале, Ханымея и Уренгоя состоялось подписание протокола инициативных групп.

Лидеры школьного самоуправления, президенты школ, активисты российского движения школьников выступили с предложением создать первичные отделения «Движения Первых».

Перспективы развития в районе данного движения юные пуровчане обсудили еще в ноябре на тематическом форуме. Тогда ребята совместным решением определили, как лучше организовать работу по формированию школьных ячеек движения и вовлечь в него сверстников. Вступить могут все желающие дети и подростки.

Напоминаем, что общероссийское движение детей и молодежи поддержано президентом Владимиром Путиным.