Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 8:58

Во время празднования Дня города в Салехарде перекроют несколько улиц

В Салехарде перекроют несколько улиц во время празднования Дня города
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Во время празднования Дня города в Салехарде перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В связи с празднованием Дня города и подготовкой к нему с 8 по 9 сентября временно перекроют движение на некоторых улицах, - прокомментировали в мэрии.

Так, движение закроют на участке улицы Подшибякина (от улицы Матросова и до улицы Зои Космодемьянской). Кроме того, будут перекрыты площадка у Обдорского острога и прилегающая к ней улица Республики, а также территорию у ЦКиС «Геолог».

Ознакомиться с программой празднования можно здесь. По словам главы города Алексея Титовского, жителей ждет множество мероприятий, в том числе и концерт Юлии Чичериной.