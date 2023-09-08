Фото: администрация Салехарда

Во время празднования Дня города в Салехарде перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В связи с празднованием Дня города и подготовкой к нему с 8 по 9 сентября временно перекроют движение на некоторых улицах, - прокомментировали в мэрии.

Так, движение закроют на участке улицы Подшибякина (от улицы Матросова и до улицы Зои Космодемьянской). Кроме того, будут перекрыты площадка у Обдорского острога и прилегающая к ней улица Республики, а также территорию у ЦКиС «Геолог».

Ознакомиться с программой празднования можно здесь. По словам главы города Алексея Титовского, жителей ждет множество мероприятий, в том числе и концерт Юлии Чичериной.