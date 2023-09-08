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В Лабытнанги уже третий день не могут потушить тлеющую свалку бытовых отходов. Как сообщили в городской администрации, работа в данном направлении ведется круглосуточно, но сделать это непросто.

- Люди и техника работают сутками, ситуация контролируется. Глава города Марина Трескова лично координирует работы, - прокомментировали в мэрии.

Дополнительно для тушения привлекли технику городских предприятий «Тепло-Энергетик», «ПроектСройСервис» и МПП ЖКЖ «Ямал» - бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, погрузчики и водовозки.

На данный момент полиция разыскивает владельца автомобиля, который видели в ночь происшествия.