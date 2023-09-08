В детской поликлинике Нового Уренгоя приступил к работе еще один стоматолог

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новоуренгойская ЦГБ пополняется новыми специалистами. Недавно медучреждение взяло на работу врача-инфекциониста, а теперь к коллективу присоединилась и Эльвина Гиндуллина - детский стоматолог.

Эльвина Ильдусовна окончила стоматологический факультет Башкирского медуниверситета, затем ординатуру по детской стоматологии и с 2021 года успешно лечит зубы маленьким пациентам. При этом у нее есть опыт работы как в государственной, так и в частной клиниках.

- Доктор очень любит детей, легко находит с ними общий язык. Поэтому она не только лечит им зубы, но и ведет активную профилактическую работу: обучает правильной чистке и тому, как беречь зубы с детства.

Отметим, что Эльвина Гиндуллина уже шестой детский стоматолог в поликлинике. Записаться к ней на прием можно на портале «ЯмалМед», в мобильном приложении «К врачу» и в регистратуре поликлиники: 22-15-53, 22-10-25.