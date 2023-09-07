Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ приступил к работе врач-инфекционист. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, Эльвина Емалетдинова приехала в регион из Уфы, где почти три года отработала в Республиканской инфекционной больнице.

Ранее доктор окончила Башкирский медуниверситет и прошла переподготовку по вышеупомянутому профилю.

Солнечную Башкирию на суровый, но гостеприимный Ямал Эльвина Айдаровна сменила по советам коллег - многие башкирские специалисты в последнее время переехали на Север.

Новый Уренгой понравился медику с первого взгляда: уютный и чистый. А инфекционный корпус - удобный и привычный, в таком же Эльвина Айдаровна работала в Уфе в ковидное время.

Сейчас врач оказывают помощь людям, болеющим ангиной, кишечными инфекциями, гепатитом и ВИЧ.