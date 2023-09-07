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НовостиАвто7 сентября 2023 9:07

В Губкинском на два дня перекроют улицу Северное счастье

Улицу Северное счастье перекроют в Губкинском
Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском на два дня перекроют улицу Северное счастье. Это связано с запланированными работами по замене асфальта, сообщили в городской администрации.

«Уважаемые губкинцы, с 8 по 9 сентября будет перекрыт участок автомобильной дороги по улице Северное счастье (в районе пересечения с улицей Нефтяников со стороны микрорайона 13). Будет производится ремонт асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что участок дороги от границы Ямала до Губкинского готов на 70%.