Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Заканчивается ремонт еще одного участка дороги от границы Ямала до Губкинского. Из 38 запланированных в этом году километров отремонтированы уже 27, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Сейчас специалисты укладывают асфальт, приводят в порядок мосты и укрепляют обочины. Помимо ремонта проезжей части готовы пять площадок для кратковременного отдыха водителей. Три из них уже переданы в эксплуатацию.

- Еще две площадки для кратковременного отдыха водителей мы передадим в эксплуатацию до конца августа. Убедительно просим водителей сохранять их в чистоте, порядке и не заниматься вандализмом, - сказал начальник отдела технического надзора Ноябрьского филиала дорожной дирекции Сергей Шлейгер.

Напоминаем, что полная протяженность трассы от границы региона до Губкинского - 215 километров. Работы на ней начались еще в 2019 году, а завершить их планируется в 2024 году.