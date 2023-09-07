В Яр-Сале открыли мемориал, посвященный бойцам СВО

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В Яр-Сале открыли мемориал «Звезда Героя», посвященный бойцам СВО. Как рассказал глава муниципалитета Андрей Кугаевский, на торжественном мероприятии присутствовали семьи защитников, ветераны боевых действий, военнослужащие, приехавшие в отпуск на побывку, и неравнодушные ямальцы.

- Открытие памятного места поможет передать будущим поколениям самое дорогое, что есть у нашего народа - память земляках, погибших при исполнении служебного долга в зоне спецоперации. О тех, кто сейчас с оружием в руках защищает новые регионы и русскоязычное население, - произнес управленец.

Также Андрей Кугаевский пожелал парням, сейчас исполняющим свой долг в зоне спецоперации, и их родным крепости духа, мужества и терпения.

Напоминаем, что несколько дней назад монумент, посвященный бойцам, также открыли в Губкинском.