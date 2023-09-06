Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

Спецпредставителем губернатора Ямала в Волновахском районе стал Александр Кусенко. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЯМАЛ. Официально».

Ранее он возглавлял Управление по физической культуре и спорту в Губкинском, имеет опыт работы в силовых структурах. Под его руководством в городе началось развитие хоккея, самбо и биатлона, появилась школа олимпийского резерва, в которой занимаются уже больше 300 ребят.

В новой должности Александр Кусенко будет развивать социальные направления на объектах, запущенных после восстановления, взаимодействовать с местными жителями и ямальцами, работающими на подшефной территории.

Сегодня, 6 сентября, спецпредставитель отправился в Волновахский район.

Напоминаем, что спецпредставителем по вопросам СВО на Ямале является ветеран боевых действий, офицер Денис Санников.