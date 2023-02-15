Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

Губернатор Дмитрий Артюхов назначил спецпредставителя по вопросам СВО на Ямале. Им стал ветеран боевых действий, офицер Денис Санников, который с самого начала спецоперации курирует вопросы снабжения и быта ямальских бойцов и налаживает контакт с командованием.

В прошлом он принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике и военной операции России в Сирии.

С начала СВО Денис Санников совершил уже шесть продолжительных командировок в различные зоны линий соприкосновения и тыла, встречался с ямальскими мобилизованными, контрактниками и добровольцами.

- Наша задача - помогать ребятам, поддерживать боевой дух, приносить вести от семей, земляков. За год работы наладили связи с командирами, логистические цепочки для гуманитарных грузов. Хорошее взаимодействие с общественными организациями, объединениями матерей и жен. У ребят, конечно, всегда есть вопросы, пожелания. Стараемся всё решать, - отметил офицер.