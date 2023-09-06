До конца года в Лабытнанги снесут 57 аварийных домов

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжается снос аварийного жилья. Как сообщили в городской администрации, в прошлом году было расселено 65 домов, а планы на этот год - снести еще 57 строений.

Сейчас работы ведутся по следующим адресам:

- ул. Бованенко, д. 49;

- ул. Первомайская, д. 28;

- ул. Геофизическая, д. 1а.

- Облик города становится современным благодаря вводу новых домов и реализации различных жилищных программ. В прошлом году тысяча жителей городского округа стали новоселами, - прокомментировали в мэрии.

Ранее глава города Марина Трескова сообщала, что всего в этом году планируется убрать 26 расселенных балков и 53 дома. Кроме того, со дворов вывезут 30 брошенных машин и обустроят 20 площадок для сбора мусора.