В Лабытнанги снесут более 50 расселенных домов

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала о работах по расчистке города от различного рода хлама.

- Год экологии на Ямале и в Лабытнанги не ограничен временными рамками. Мы продолжаем освобождать территорию городского округа от несанкционированных свалок, автохлама, аварийных домов и бесхозных строений, - сказала градоначальница.

Так, согласно плану, в этом году планируется убрать 26 расселенных балков и 53 дома, при этом 9 из них уже снесены. Кроме того, со дворов вывезут 30 брошенных в них машин и обустроят 20 площадок для сбора мусора,

Также в Лабытнанги продолжаются субботники по наведению чистоты.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги убрали самую большую несанкционированную свалку мусора.