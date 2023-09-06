Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое простились с Вадимом Ветрогоном, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Напоминаем, что северянин отправился защищать Родину в числе добровольцев. Данное решение не являлось спонтанным - Вадим всегда был патриотом своей страны и настоящим мужчиной. Погиб он в августе, выполняя боевое задание на линии соприкосновения - получил тяжелое ранение, от которого скончался в полевом госпитале.

Дома у Вадима остались жена и двое сыновей. Власти окажут им всю необходимую поддержку.

- Такие поступки наших земляков - пример мужества, героизма и верности Родине. Вадим Ветрогон посмертно представлен к ордену Мужества. Близким и родным сейчас очень тяжело. Знайте, мы всегда рядом, можете рассчитывать на нашу поддержку. Светлая память герою, - сказал Андрей Воронов.