Фото: администрация Нового Уренгоя

Житель Нового Уренгоя Вадим Ветрогон погиб в ходе СВО. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вадим вырос в Новом Уренгое, окончил здесь школу №13, а затем и Тюменский государственный университет.

В зону СВО он ушел добровольцем. К сожалению, мужчина был ранен под селом Работино и скончался в полевом госпитале.

- Поступал, мыслил и вел себя как герой, - так рассказал о новоуренгойце его командир.

Прощание с Вадимом пройдет 5 сентября с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале (ул. Буровиков, д. 4). Погибшего похоронят с воинскими почестями, он представлен к ордену мужества.