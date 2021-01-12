На Ямале стартовал прием заявок для участия в первой арт-резиденции «Полярис».-Творческое пространство станет точкой притяжения для нестандартно мыслящей, креативной молодежи региона. Несмотря на то, что арт-резиценция пока открывается только в Салехарде, стать участником может любой житель региона. Уверен, ямальские арт-резиденции станут новым «дыханием» молодежной политики арктического региона, - рассказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.Она располагается на базе одноименного молодежно-развлекательного комплекса. В ее состав войдет медиастудия для создания видео- и аудиоконтента со всем необходимым техническим оснащением для проведения съемок, монтажа и звукозаписи. Молодежный театр, представляющий собой зрительный зал на 80 человек, сцену со светодиодным экраном, гримерную и костюмерную комнаты, а также свободное творческое пространство. Для работы в театре приглашен молодой режиссер, педагог по актерскому мастерству и сценической речи Петр Юнкер из Тюмени.Отбор резидентов состоится посредством очных либо online-защит проектов, после чего экспертный совет определит тех, кто станет частью креативного пространства.К основным критериям отбора заявок относится: соответствие целям и задачам деятельности арт-резиденции, возраст претендентов от 14 до 35 лет, наличие бизнес-плана, актуальность и востребованность направления, новизна и оригинальность деятельности, перспективы дальнейшего развития и медийность. Также некоторым преимуществом станут победы и участие в фестивалях, конкурсах и выставках.По итогам конкурса авторы самых ярких проектов, по мнению экспертного совета, получат финансовую поддержку на стартапы. Общая сумма - 600 тысяч рублей.Итоги первого отбора будут оглашены на торжественном открытии арт-резиденции, которое состоится в первом квартале 2021 года.Отметим, что Ямал стал одним из 25 регионов России, в которых реализуется проекты по созданию арт-резиденций.