Тазовский рыбоводный завод выпустил за лето 8 миллионов мальков

Фото: администрация Тазовского района

Тазовский рыбоводный завод выпустили еще одну партию мальков - 800 тысяч штук. Молодь отправилась в естественную среду обитания с навеской до 1,7 граммов, рассказали в администрации муниципалитета.

- Всего этим летом в реку Таз выпустили более 8 миллионов мальков. Такой цифры удалось достичь благодаря увеличенному количеству садков плавучей линии, их стало ровно 52, - прокомментировали в мэрии.

Сейчас в садках плещется небольшая партия чира, выпустить которую собираются 15 сентября.

Кстати, в этом году тазовский участок Собского рыбоводного завода отметил первый юбилей - 5 лет работы. За это время в реку выпустили более 14 миллионов мальков, превратившихся в ценную рыбу.