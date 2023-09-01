В Ноябрьске появится творческий кластер для молодежи

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске появится творческий кластер. Площадка объединит арт-резиденцию «Миксер», новое здание Центра детского творчества и крытый скейт-парк, о котором так просят юные ноябряне, сообщил глава города Алексей Романов во время прямого эфира с жителями.

Дизайн-проект будущего здания Центра детского творчества сразу привлекает внимание. По словам градоначальника, при его проектировании учитывались самые современные архитектурные тренды.

Фото: администрация Ноябрьска

Немаловажно, что креативная зона для развития способностей юных ноябрян расположится рядом со школой №2, которая сейчас также преображается - капитально ремонтируют второй корпус.

Напоминаем, что ноябрьская арт-резиденция «Миксер» должна открыться до конца года. Сейчас в здании выполняют отделку внутренних помещений, художественную роспись стен и монтаж арт-объектов, а на территории обустраивают тротуары.