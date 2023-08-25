Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьская арт-резиденция «Миксер» откроется до конца года. Сейчас в здании выполняют отделку внутренних помещений, художественную роспись стен и монтаж арт-объектов, а на территории обустраивают тротуары, сообщили в городской администрации.

В арт-резиденции появятся творческие, досуговые и образовательные зоны. А еще там будут развивать молодежное предпринимательство: построят креативный хаб, микроофисы и открытые мастерские, в которых можно не только работать, но и получить поддержку творческой инициативы или бизнес-идеи.

Предусмотрели и площади для проведения лекториев, интеллектуальных игр, вечеров с молодыми звездами, постановок молодежного театра.

Фото: администрация Ноябрьска

- Резиденция станет территорией свободного творчества, - отметили в мэрии.

В холле установят стойку-ресепшн с навигационным шаром, электронную регистрацию для резидентов, специальную лаунж-зону с удобными креслами и пуфами. А кофе-точка и магазины с имиджевой продукцией позволят приятно провести время всем.