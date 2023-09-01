В Салехарде остановочные павильоны снабдили электронными библиотеками

Фото: администрация Салехарда

Салехард - город максимально благоприятный для школьников и студентов. На днях стало известно, что теперь на городских остановках можно прочитать цитаты классиков и их биографию, а теперь еще павильоны снабдили электронной библиотекой, сообщили в администрации муниципалитета.

- Для учащихся и книголюбов всех возрастов на автобусных остановках Салехарда теперь есть электронная библиотека. Каждый может абсолютно бесплатно скачать русскую классику, произведения ямальских авторов, поэтические сборники, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Салехарда

Сегодня в окружной столице имеются десять остановок с электронными библиотеками, они находятся в каждом районе города.

Авторы идеи отмечают, что на полочках салехардской электронной библиотеки набор книг будет регулярно обновляться.

Кстати, идею электронной библиотеки поддержала и помогла реализовать дорожно-строительная компания «Приуралье», которая занимается производством стройматериалов в регионе.