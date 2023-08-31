В Салехарде цитаты классиков теперь можно прочитать на автобусных остановках

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовал новый городской проект «ГородОбразовывает», посвященный Году знаний, педагога и наставника. В его рамках на автобусных остановках разместили изображения известных писателей и мыслителей, а также их высказывания.

«Дожидаясь сегодня «двойку», мы выяснили, что «Смысл жизни в красоте и силе стремления к цели, и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель». Это Максим Горький», - говорится на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Мудрые мысли великих писателей и мыслителей находятся на фронтонах 16 автобусных павильонов. Здесь же есть QR-коды, которые позволят узнать историю жизни и библиографию классиков.

Идею городского проекта поддержала Управляющая компания «Ямальский-3».