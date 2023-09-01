У сноубордистов Нового Уренгоя появится полноценный склон для катания

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов встретился с местными сноубордистам, которые обратились к нему за поддержкой. Из-за того, что газовая столица далека от гор, парни испытывают большие трудности с катанием.

- Новый Уренгой, конечно, не тот город, где может быть построена большая база для зимних видов спорта. У нас не тот ландшафт. На горные спуски мы скоро будем ездить в сторону Салехарда. Ребята это понимают, скромные, много не просят: помочь с электричеством на участке для катания и с техникой для формирования склона и уплотнения снега, - сказал Андрей Воронов.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В итоге градоначальник поможет сноубордистам со светом на участке, техникой и предоставит им вагончик для хранения инвентаря.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое открылся долгожданный скейт-парк «Скатерть».