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В Новом Уренгое открылся долгожданный скейт-парк «Скатерть». Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Напоминаем, что начало его строительство было положено в августе 2022 года, когда местные скейтеры обратились в губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой установить крышу над уличной скейт-площадкой.

- Проект получился крутой, во многом это заслуга и самих ребят. Они прошли с нами весь путь. Вносили свои предложения и замечания по оборудованию, наполнению скейт-парка, общались со строителями, лично контролировали каждый этап, - сказал градоначальник.

В перспективе из скейт-парка собираются сделают центр развития субкультур. В нем появятся залы для брейк-данса, современной хореографии и студия звукозаписи. Однако на этом изменения не закончатся.

- Обустроим уличную площадку, фасад. Может, замахнемся на создание самого большого северного уличного скейт-парка, - добавил Андрей Воронов.