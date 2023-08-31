Фото: администрация Надымского района

В День города жители Надыма смогут отправиться «Назад в СССР». Как сообщили в администрации муниципалитета, речь идет о тематическом фестивале, который пройдет на главной площади. А еще его участникам дадут подарки.

- В рамках фестиваля пройдет небольшой конкурс для тех, кто придет на праздник в одежде 70-90-х, - прокомментировали в мэрии.

Кроме того, со сцены прозвучат главные песни тех времен, везде будут разгуливать пионеры, стройотрядовцы, герои советских фильмов и другие колоритные персонажи.

Состоится данное мероприятие 2 сентября. Также в этот день на бульваре Стрижова разместится небольшой «блошиный» рынок и выставка социально ориентированных некоммерческих организаций «Калейдоскоп идей».

А любители спортивных баталий смогут поддержать спортсменов, участвующих в турнире по футболу на Кубок Главы Надымского района. Пройдут состязания на стадионе микрорайона Олимпийский.

Напоминаем, что 1 сентября в честь празднования Дня города для надымчан выступят Егор Шип и Natan.