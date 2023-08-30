Егор Шип и Natan выступят на Дне города в Надыме

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В Надыме продолжается подготовка ко Дню города. Как рассказали в администрации муниципалитета, празднование продлится несколько дней: вечер пятницы полностью посвятят молодежи.

Так, 1 сентября с 16.00 на площади Юбилейная будет работать множество интересных тематических площадок, на которых каждый сможет найти занятие по душе: от танцев до настольных игр.

Главное событие дня - фестиваль современной музыки «Черная коробка». Участие в нем подтвердили около 40 молодых исполнителей, это не только всем известные надымские артисты и коллективы, но и новые группы.

Впервые в город приедет победитель конкурса-фестиваля для молодежи Сияние Ямала, тренер танцевальной студии «My skills studio» Софа. Девушка не только выступит на сцене, но и проведет мастер-классы для всех желающих.

Также для надымчан выступит новоуренгойская рок-группа «DESTAPLER».

Завершением дня станет концерт артистов компании Black Star - музыканта и блогера Егора Шипа и рэпер Natan.