В ноябрьских школах приступят к работе 13 молодых учителей

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Год знаний в Ноябрьск приехали 13 молодых педагогов из разных регионов страны. Теперь они трудятся в гимназии №1, центре «Ювента» и школах №3, №5, №8, №13, сообщил глава города Алексей Романов.

Учителя будут преподавать русский и английский языки, литературу, математику, информатику, историю и обществознание, географию и физкультуру.

- Эти молодые специалисты получат гранты в размере 600 тысяч рублей. В первый учебный год им предстоит разработать свой проект, который позволит повысить эффективность обучения школьников. В следующие два года педагоги будут внедрять их по месту работы, - добавил управленец.

Вчера молодых учителей представили на традиционном педагогическом городском совещании, где работники системы образования обсуждали ключевые направления развития.