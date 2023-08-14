Молодые ямальские педагоги будут внедрять иммерсивное обучение и развивать киберспорт

Фото: правительство ЯНАО

Сразу 64 молодых ямальских педагога получили гранты на развитие образовательных проектов - 600 тысяч рублей. Все они - участники проекта «Новый учитель Ямала 2.0», которые с 1 сентября приступят к работе в детских садах, школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования региона.

Участвовали в конкурсе более 70 человек - педагоги до 30 лет, стаж работы которых не превышает одного года. Они представили проекты в следующих номинациях: «Я - воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я - педагог допобразования Ямала», «Я - педагог колледжа Ямала».

В первый учебный год педагогам предстоит разработать индивидуальный проект для повышения эффективности образовательного процесса и защитить его перед конкурсной комиссией, а в следующие два - внедрить в работу.

У победителей есть идеи внедрить иммерсивное обучение на основе виртуальной реальности, развить киберспорт и создать автосервис в колледже (в рамках концепции предпринимательского университета).

Больше всего «Новых учителей Ямала» придет в систему образования Ноябрьска - 13. Еще 11 проектов реализуют в Новом Уренгое и 10 - в Салехарде.

Учреждения, в которых будут работать победители конкурса, получат гранты в 300 тысяч рублей. Деньги пойдут на покупку оборудования и остальные затраты, необходимые для реализации проектов.