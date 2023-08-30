«Родные музеи»: в районах Ямала пройдут две новые выставки

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Заполярья». Автор: Анна Михеева.

В музеях Тарко-Сале, Яр-Сале и Надыма откроются экспозиции «Послесвечение» и «Вызов». Новые выставки организованы Тюменским музейно-просветительским объединением при поддержке «Газпромнефть-Заполярья» и продолжают серию мероприятий проекта «Родные музеи». В прошлом году в нем районные музеи показывали экспозицию «Фаза быстрого сна», где были впервые продемонстрированы подлинники картин современных художников.

А в этот раз проект познакомит ямальцев с произведениями нового искусства. На выставке «Послесвечение» представят работы тюменских художниц – Саши Мельниковой, Асии Усмановой и Риты Софт.

Так, работы Риты Софт в жанре «наив» показывают обычных людей и бытовые ситуации из жизни. Абстрактная живопись Саши Мельниковой перенесет в реальность, где каждый может задуматься о том, как мы воспринимаем окружающие нас вещи. Творчество Асии Усмановой дотронется до внутреннего мира человека и настроит зрителей на осмысление прошлого и настоящего. Специалисты Тюменского музейного комплекса им. И.Я. Словцова проведут экскурсии по выставке с элементами арт-медитации.

Второй выставочный проект – «Вызов». Он окунет в историю добычи нефти и газа на территории Ямала, а также расскажет о первооткрывателях северных недр. Посетители увидят не только экспонаты, но и архивные видео, и даже творчество нейросети.

По словам генерального директора «Газпромнефть-Заполярья» Владимира Крупеникова, северяне с большим интересом относятся к инициативе. За прошлый сезон передвижные выставки предприятия в проекте «Родные музеи» посетили несколько тысяч человек.

– Мы продолжим формировать в регионе креативную среду в партнерстве с администрациями муниципалитетов и музейными экспертами, – подчеркнул Крупеников.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова отметила, что искусство имеет огромное воздействие на человека. Помогает формировать мировоззрение и духовно-нравственные ориентиры.

– Мы знакомим жителей Ямала с современным искусством молодых тюменских художников, которое говорит об эмоциях, поиска себя, окружающем мире и нашем месте в нем. Вторая выставка рассказывает о геологах, которые изменили жизнь Тюменской области и остались навсегда в истории, – сказала Светлана Сидорова.

Экспозиция «Послесвечение»:

25 августа – 24 сентября, Надым, Музей истории и археологии Надыма

9 октября – 28 октября, Тарко-Сале, Пуровский историко-краеведческий музей

4 ноября – 30 ноября, Яр-Сале, Ямальский районный музей

Мультимедийный выставочный проект «Вызов»:

15 сентября – 25 сентября, Яр-Сале, Ямальский районный музей

30 сентября – 14 октября, Тарко-Сале, Пуровский историко-краеведческий музей

20 октября – 5 ноября, Надым, Музей истории и археологии Надыма

Даты могут измениться, информацию можно уточнить в районных музеях.