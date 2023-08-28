В День города надымчан напоят вкусным чаем и угостят тортом с северными ягодами

Фото: администрация Надымского района

В День города, который пройдет 2 сентября, надымчан напоят вкусным чаем и угостят тортом с название «Осенняя мозаика». Пройдет чаепитие в рамках фестиваля «Самоварфест», сообщили в районной администрации.

- Душистый чай всем нальют из самоваров, а угощать будут северными дикоросами и, конечно, именным тортом. А музыкальным сопровождением праздника станут народные песни, которые исполнят лучшие артисты района, - прокомментировали в мэрии.

Кстати, торт будет сделан из традиционного бисквита, в начинке - северные ягоды, а также клубника, яблоки и вишня. Размер готового лакомства - 2 на 2,2 метра, а вес - более 200 килограммов.

Начнется «Самоварфест» в 13.30, сразу после торжественной церемонии открытия праздника.