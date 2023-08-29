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НовостиОбщество29 августа 2023 9:50

В салехардской школе откроют музей СВО

Музей СВО появится в одной из школ Салехарда
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В новой салехардской школе, расположенной в микрорайоне Обдорский, откроется музей СВО. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский во время прямого эфира с гражданами.

На базе школы будет работать Центр патриотического воспитания, именно там и планируется начать формирование экспозиции, посвященной героям спецоперации. Здесь будут представлены экспонаты с линии соприкосновения, личные вещи военнослужащих и трофейные артефакты.

- Открытие музея позволит не только сберечь историческую память нашей страны, но и сохранить имена и подвиги героев спецоперации, среди которых есть и наши земляки, - подчеркнули в администрации муниципалитета.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на городском Пантеоне Победы установят монумент героям СВО «Прошедшим и не вернувшимся».