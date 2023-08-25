Новая площадь появилась у Ледового дворца в Салехарде

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде продолжается масштабный ремонт Ледового дворца и прилегающей к ней территории. На данный момент рабочие оборудовали возле здания новую площадь, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Строители демонтировали прежние сооружения, в том числе бордюры и бетонные клумбы, убрали старую тротуарную плитку и сняли слой грунта. Далее территорию засыпали песком и гравием, а сверху уложили геосинтетический материал.

- Он необходим для того, чтобы новое асфальтовое покрытие служило долго, не деформировалось из-за пучения, что характерно для районов Крайнего Севера, и не боялось влаги, - объяснили в ведомстве.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Сейчас рабочие завершают монтаж витражей здания, меняют, утепляют и изолируют кровлю, обновляют входные двери, восстанавливают деформированные сваи и крепят новый утеплитель цокольного перекрытия.

А по периметру здания сделаны отмостки и специальные лотки для отвода дождевых и паводковых вод.