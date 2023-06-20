В Салехарде начался масштабный ремонт ледового дворца

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде началось обновление Ледового дворца. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента строительства и жилищной политики, на данный момент строители ремонтируют цоколь и восстанавливают бетонную отмостку. Для защиты от коррозии каркас покроют специальной краской.

- Кровля Ледового дворца будет полностью заменена. Металлические конструкции пройдут противопожарную обработку. Строители устранят имеющиеся зазоры между обшивкой и внешней стеной здания, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Внутри здания отремонтируют стены, полы, потолки, перегородки, перекрытия, лестничные марши и входные группы, заменят окна и двери, а в зале хореографии поменяют системы отопления и обогрева.

Также на объекте смонтируют дополнительную вентиляцию, отремонтируют системы электроснабжения, наружного и внутреннего освещения, заменят кабели, обновят общую систему кондиционирования и водоснабжения.

Приведут в порядок и прилегающую территорию: заменят бетонные бордюры и фонари, установят новые клумбы и ограждения.