Салехардцы могут поучаствовать в создании интерактивной ленты поздравлений ко Дню города

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В преддверии 428-летия Салехарда городские власти запустили интерактивную поздравительную ленту.

«Любимый, красивый, веселый праздник 50 тысяч горожан и гостей столицы. Салехард на пороге 428-летия. Дата, хоть и не круглая, но значимая. Более четырех веков позади, есть о чем вспомнить, осмыслить, кого почтить и одарить добрым словом», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Под постом, закрепленным в «шапке» группы, ямальцы могут оставлять теплые пожелания и поздравления родным, близким, коллегам, друзьям. А в День города, 9 сентября, эти послания запустят бегущей строкой на главной площади у центра культуры и спорта «Геолог».

Напоминаем, что программа праздника будет насыщенной. Откроются различные площадки, пройдут соревнования по пожарному кроссфиту, фестиваль искусств, а в завершение праздника перед салехардцами выступит Юлия Чичерина.