В аэропорту Салехарда с почестями встретили прибывшего в отпуск после двух ранений бойца СВО

Фото: администрация Салехарда

В аэропорту Салехарда с почестями и букетами цветов встретили прибывшего в отпуск бойца СВО. Как рассказали в городской администрации, мужчина вернулся домой после второго ранения, теперь его ждет реабилитация.

- В окружной больнице уже ждут, чтобы без проволочек начать комплекс восстановительных процедур. Во всех службах чувствуем готовность помогать, - говорит сестра бойца.

В зону СВО северянин отправился, подписав контракт после срочной службы. Целый год он мужественно простоял в боевом строю, почти без выходных и праздников. Даже свой день рождения боец провел на посту.

Все это время в Салехарде его ждали бабушка, родители и сестра Анжелика. Сегодня семья соединилась, ближайшие недели близкие люди проведут вместе.